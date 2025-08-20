Paraense e São Francisco empatam no primeiro jogo da final do Campeonato Obidense 2025

Óbidos (PA) – O Estádio Ary Ferreira, o tradicional “Aryzão”, foi palco de fortes emoções neste sábado (23), com a realização da primeira partida da grande final do Campeonato Obidense de Futebol 2025. Em campo, Paraense e São Francisco travaram um duelo equilibrado, que terminou em empate por 0 a 0, deixando a decisão do título totalmente aberta para o jogo de volta.

A torcida marcou presença em peso, colorindo as arquibancadas e criando um ambiente vibrante que ecoou durante os 90 minutos. O Paraense, que chegou à final após eliminar o Vila Nova em um jogo eletrizante por 3 a 2, entrou em campo buscando impor intensidade. Já o São Francisco, que superou o Mariano na semifinal, demonstrou força e organização defensiva para segurar o adversário.

O jogo

A partida começou equilibrada, com chances criadas pelos dois lados, mas com dificuldades na finalização. O meio de campo foi bastante disputado, travando as jogadas e impedindo que as equipes conseguissem transformar as oportunidades em gols.

No segundo tempo, o ritmo aumentou. O São Francisco conseguiu levar mais perigo, mas pecou nas conclusões. O Paraense, por sua vez, mostrou resiliência e quase abriu o placar no fim, quando chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado pela arbitragem, gerando protestos da torcida alviverde.

Sem gols, o apito final confirmou o empate, resultado que mantém as duas equipes vivas na briga pelo título.

Decisão no próximo sábado

Com o empate, a expectativa se volta agora para o jogo decisivo, marcado para o próximo sábado, 30 de agosto, novamente no Estádio Ary Ferreira. A cidade de Óbidos já respira o clima de final, esperando mais um grande público para acompanhar a partida que definirá o campeão da temporada 2025.

Galeria de Fotos....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8122-paraense-e-sao-francisco-empatam-no-primeiro-jogo-da-final-do-campeonato-obidense-2025#sigProId7b51084318 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade