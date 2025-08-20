NOTA DE PESAR – Falecimento do Dr. Manuel Ayres

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do ilustre Dr. Manuel Ayres, ocorrido neste domingo, 24 de agosto de 2025, em Belém do Pará.

Nascido em Óbidos (PA), em 9 de janeiro de 1925, Dr. Ayres completou recentemente 100 anos de vida, dedicados à ciência, à medicina e ao serviço público. Formado em Medicina pela UFPA, destacou-se como pediatra, geneticista, sanitarista e professor, sendo um dos fundadores do Centro de Ciências Biológicas da UFPA, onde deixou um legado acadêmico de grande relevância.

Entre suas contribuições marcantes, foi Secretário de Saúde do Pará (1975–1979), período em que criou o Hemopa, além de ter presidido o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Visionário, fundou o primeiro curso de Biomedicina do Norte do Brasil e foi defensor incansável da profissão em momentos decisivos para seu reconhecimento. Também publicou importantes obras de Bioestatística, referência para gerações de estudantes e profissionais.

Dr. Manuel Ayres será lembrado pela competência, dedicação e compromisso com a saúde pública, a educação e o desenvolvimento científico. Seu legado permanece vivo na história do Pará e do Brasil.

Aos familiares e amigos, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade e conforto neste momento de dor.

www.obidos.net.br