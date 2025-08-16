Pesquisadores vão coletar dados sobre Mudanças Climáticas em caravana pelo Rio Amazonas

COP 30 | Uma caravana científica e intercultural percorrerá o rio Amazonas, de Manaus à Belém, como uma das atividades da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) que acontecerá na capital paraense. A iniciativa, intitulada “Projeto Iaraçu”, envolve nove instituições brasileiras e francesas e acontecerá de 26 outubro a 6 de novembro.

Podem participar pesquisadores de todas as instituições de ensino superior do país. As inscrições vão até 29 de agosto e a relação dos selecionados será divulgada em 15 de setembro.

A caravana Iaraçu vai coletar relatos e destacar iniciativas locais das pessoas que vivem, no dia a dia, os efeitos das mudanças climáticas. Ao mobilizar pesquisadores, universidades, instituições públicas, organizações sociais e jovens, o projeto pretende dar voz aos territórios amazônicos nos debates internacionais sobre o clima.

O candidato deve propor uma ou mais atividades, que envolvam uma equipe franco-brasileira, para serem realizadas a bordo ou atracadas nas cidades ou comunidades ribeirinhas. Os temas precisam estar relacionados às mudanças climáticas, às ameaças resultantes à biodiversidade, ao ciclo da água e às sociedades, com as respectivas estratégias de mitigação e adaptação. O projeto custeará a acomodação e as refeições no barco.

Durante a navegação, o barco fará escala em várias cidades e comunidades ribeirinhas. O principal objetivo da expedição é compartilhar saberes e promover o diálogo entre cientistas e a população local.

Fonte: Agência Brasil