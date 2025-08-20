Movimento dos Focolares promove Evento Mariápolis 2025 em Juruti

Entre os dias 15 e 17 de agosto, o Movimento dos Focolares, em parceria com a Diocese de Óbidos, realizou a Mariápolis 2025 no Oásis Caranã, em Juruti, com o tema “Proximidade, cultivando saberes e promovendo a esperança”. O evento reuniu 180 participantes de diversas cidades da diocese, além de representantes de Santarém, Parintins, Maués, Manaus e Belém.

Esta foi a segunda edição da Mariápolis na Diocese de Óbidos, um encontro que reúne crianças, jovens e adultos de diferentes origens para vivenciar a fraternidade baseada nos valores do Evangelho. O evento é um verdadeiro “laboratório de fraternidade”, onde se busca construir unidade, respeito mútuo, diálogo e colaboração entre as pessoas, tendo como guia a “regra de ouro”: fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a si.

Durante os três dias, os participantes experimentaram a gratuidade e a doação no cotidiano, valores que fundamentam relacionamentos e promovem a esperança. A Mariápolis, que acontece em diversos países, é uma iniciativa do Movimento dos Focolares para viver os princípios universais do Evangelho, inspirando a construção de uma sociedade mais unida e solidária.

Mariápolis 2025, no Oásis Caranã, significa uma celebração presencial do movimento dos Focolares focada na construção da paz e unidade através do amor ao próximo, como se fosse uma cidade de Maria.

FONTE: Movimento dos Focolares