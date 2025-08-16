Menu

Projeto Capacita em Rede inicia novo módulo com oito cursos em quatro municípios da Diocese de Óbidos

No dia 04 de agosto, teve início o segundo módulo do Projeto Capacita em Rede, que está oferecendo oito cursos gratuitos de qualificação profissional em quatro municípios da Diocese de Óbidos, contemplando sete paróquias e a Fazenda da Esperança.

Em Faro, foi aberta a turma de Eletricista Predial de Baixa Tensão. Já em Juruti, os participantes estão sendo capacitados em Pintor de Obras Imobiliárias e Manicure e Pedicure. No município de Oriximiná, o curso em andamento é o de Assistente Administrativo. Em Óbidos, foram abertas quatro turmas: Primeiros Socorros na Educação Infantil, Manicure e Pedicure, Costureiro(a) Básico(a) e Produção de Alimentos Doces e Salgados.

O projeto, fruto de uma parceria entre a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e Institutos Federais, tem alcance nacional e é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os cursos, com carga horária de 50 horas, combinam teoria e prática, sendo a maior parte dedicada a atividades práticas, o que garante maior engajamento e fixação do aprendizado.

Outro diferencial é que as formações acontecem em espaços próximos às comunidades paroquiais, favorecendo a inclusão local e a geração de renda. Os instrutores contratados também são dos próprios municípios, o que fortalece a economia e valoriza os profissionais da região.

Coordenado pela Associação Beneficente Emaús, o módulo recebeu mais de 300 inscrições entre junho e julho, resultando em 225 alunos confirmados. A Diocese de Óbidos é a única do Regional Norte II a receber a iniciativa nesta etapa.

Durante a live inaugural, o Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, destacou a importância do projeto, ressaltando que a capacitação profissional aliada à inclusão social representa uma oportunidade concreta de transformação de vidas na região.

www.obidos.net.br  - Com informações e fotos MAuro Nayan / Diocese de Óbidos

