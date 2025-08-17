Óbidos realiza reunião de alinhamento pedagógico com gestores e coordenadores da Rede Municipal de Ensino

Óbidos (PA) – A Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, na última quarta-feira (20), uma reunião de alinhamento pedagógico com gestores e coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino. O encontro aconteceu na Escola Dr. Raymundo Chaves e reuniu representantes de escolas da zona urbana e da zona rural, com o objetivo de fortalecer as práticas educacionais e assegurar a participação efetiva desses profissionais na implementação de ações que contribuam para o alcance das metas estabelecidas pela educação municipal.

A proposta central do encontro foi alinhar estratégias pedagógicas e administrativas, promovendo um espaço de diálogo sobre os desafios e avanços necessários para garantir uma educação de qualidade em Óbidos. Entre os principais pontos discutidos esteve a aplicação do Simulado Foco no SAEB, com base na coleção Aluno Nota 10, e a apresentação das Diretrizes da edição SAEB 2025, destacando as estratégias de preparação, acompanhamento e avaliação de resultados.

O SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica – é uma das principais ferramentas do Ministério da Educação (MEC) para medir a qualidade da educação no Brasil. Aplicado a cada dois anos, o exame avalia o desempenho dos estudantes da educação básica em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, além de fornecer indicadores que ajudam estados e municípios a identificar avanços e pontos que precisam ser aprimorados. Os resultados do SAEB são utilizados, por exemplo, no cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que orienta políticas públicas e investimentos para o setor.

Ao abordar o tema, a Semed ressaltou a importância do engajamento das escolas no processo de preparação para a avaliação, destacando que a aplicação de simulados e o uso de materiais pedagógicos adequados são fundamentais para melhorar o desempenho dos estudantes e, consequentemente, os indicadores educacionais do município.

O encontro contou também com a participação do prefeito Jaime Silva, que conversou com os gestores e coordenadores pedagógicos, reforçando o compromisso da administração municipal em compreender e apoiar o processo de aplicação do SAEB. Para o prefeito, os resultados obtidos por meio dessa avaliação são essenciais para orientar decisões que promovam avanços significativos na qualidade da educação ofertada em Óbidos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, reuniões como essa são fundamentais para alinhar estratégias e fortalecer a atuação conjunta de gestores e coordenadores, promovendo um trabalho mais integrado nas escolas.

Com esse alinhamento pedagógico, a Rede Municipal de Ensino busca o compromisso com a valorização da educação, resultados mais expressivos e uma formação mais sólida para os estudantes obidenses.

www.obidos.net.br