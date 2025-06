Igreja de Óbidos Celebra a Solenidade de Pentecostes

No próximo domingo, dia 08 de junho de 2025, a Igreja celebra a solenidade de Pentecostes, uma das festas mais significativas do calendário litúrgico cristão. Pentecostes marca a descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos, um evento narrado no Novo Testamento, que ocorreu cinquenta dias após a Páscoa.

A pedido de Jesus ao Pai, o Espírito Santo foi enviado para fortalecer a Igreja, guiá-la em sua missão no mundo e promover a unidade com Deus, trazendo luz às trevas do pecado e da morte. É, portanto, a festa da unidade na diversidade, simbolizando o dom de Deus para todos os povos, em prol da salvação e da comunhão.

Em Óbidos, a celebração será especial e unificada, envolvendo as três paróquias da cidade: Sant’Ana, São Martinho de Lima e São Francisco e Santa Clara. A programação terá início às 07h, com uma caminhada que partirá de todas as comunidades da cidade, convergindo para o Clube Mariano. Lá, às 08h, será realizada a Missa Solene, um momento de oração e louvor que reunirá fiéis de toda a região para celebrar a presença transformadora do Espírito Santo.

A solenidade de Pentecostes, que sucede a Ascensão do Senhor, é uma oportunidade para os cristãos renovarem sua fé e compromisso com a missão evangelizadora, inspirados pelo Espírito que une e ilumina. A Igreja de Óbidos convida toda a comunidade a participar deste momento de graça e comunhão.

