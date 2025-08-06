Óbidos realiza 5ª edição do Mutirão de Oftalmologia com consultas e exames gratuitos

A população de Óbidos terá mais uma oportunidade de cuidar da saúde ocular com a realização da 5ª edição do Mutirão de Oftalmologia. A ação, que já se tornou tradição no município desde sua primeira edição, oferece consultas e exames gratuitos para a comunidade.

A triagem acontecerá entre os dias 11 e 15 de agosto de 2025, no Hospital Municipal José Benito Priante (24h), sempre nos horários de 8h às 12h e 14h às 17h.

O mutirão é uma iniciativa conjunta do Instituto Olhar Saúde, do vice-prefeito Jalico Aquino, do vereador Elton Aquino e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA).

De acordo com os organizadores, a ação busca ampliar o acesso aos serviços oftalmológicos, prevenindo e tratando problemas de visão que, muitas vezes, podem ser resolvidos com diagnóstico e acompanhamento adequados.

