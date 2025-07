Imagem Peregrina de Senhora Sant’Ana chega a Óbidos neste sábado, 05 de julho

Óbidos se prepara para viver um momento de fé, emoção e tradição. Neste sábado, 05 de julho, a imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, retorna à cidade após uma longa jornada que percorreu importantes capitais do país, levando bênçãos e renovando a espiritualidade da comunidade. A chegada está prevista para às 16h30, no cais do Porto de Óbidos, com grande recepção popular e carreata pelas ruas da cidade.

A peregrinação teve início no dia 12 de maio, em Santarém, marcando o começo de um percurso abençoado. Em seguida, a imagem visitou a cidade de Macapá, onde emocionou os obidenses residentes na capital do Amapá. De lá, seguiu para Belém e, mais recentemente, chegou a Manaus – cidade que abriga a maior colônia de obidenses entre as capitais brasileiras.

Após encerrar sua visita à capital amazonense, Senhora Sant’Ana embarcou em um barco com destino a Óbidos, navegando pelas águas que conectam geograficamente e espiritualmente os filhos da terra. A chegada em solo obidense será marcada por uma grande demonstração de fé e devoção, reunindo fiéis de todas as idades que aguardam ansiosos o reencontro com a padroeira.

Assim que desembarcar no porto, a imagem seguirá em carreata pelas principais ruas da cidade, em um percurso de homenagem e louvor. Os moradores aguardam sua chegada para demonstrar todo o amor à Senhora Sant’Ana, fortalecendo os laços religiosos e culturais que sustentam a identidade do povo obidense.

Este momento marca o ponto alto da Peregrinação e é o prelúdio para a Festividade de Senhora Sant’Ana 2025, que será realizada entre os dias 13 e 26 de julho. Tradicional na região oeste do Pará, a festividade reúne milhares de fiéis, tanto da sede quanto das comunidades e de outras cidades, em uma programação religiosa e cultural que exalta a padroeira e reforça a união da comunidade.

A chegada da peregrina é mais do que um ato simbólico — é um momento de renovação da fé, de esperança e de conexão com as raízes religiosas de Óbidos. Para os organizadores, a presença da imagem representa o início oficial das celebrações e um convite para que todos participem dessa grande jornada espiritual.

Que a presença de Senhora Sant’Ana continue inspirando os corações obidenses e guiando os passos de todos durante esse tempo sagrado de devoção.

