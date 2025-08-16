Menu

Menu serviços

Projeto Casulo das Artes abre inscrições para curso de Pintura Artística em Óbidos

Projeto Casulo das Artes abre inscrições para curso de Pintura Artística em Óbidos

Óbidos (PA) – O projeto Casulo das Artes está com inscrições abertas para o Curso de Pintura Artística, que terá início no dia 29 de agosto. A formação é voltada para pessoas a partir dos 12 anos de idade e será conduzida pelo arte-educador Ricolla Paiva.

O curso oferece uma metodologia especial que vai desde a iniciação ao desenho até a pintura básica e avançada. Cada aluno terá à disposição um cavalete individual, além de pincéis e tintas fornecidos durante as aulas.

Segundo a organização, o objetivo é estimular o talento artístico e proporcionar aos participantes um espaço criativo para desenvolver suas habilidades, seja no nível inicial ou avançado.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do número de contato (92) 99306-4859.

O projeto conta com o apoio do Frigorífico dois Amigos, Grupo Escoteiro Pauxis de Óbidos, Gleyce Móveis e Paraibé.

O que o curso oferece?

  • Iniciação ao desenho
  • Pintura básica e avançada
  • Cavalete para cada aluno
  • Pinceis e tintas disponíveis
  • Metodologia especial

www.obidos.net.br

 

Acessos: 223