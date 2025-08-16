Projeto Casulo das Artes abre inscrições para curso de Pintura Artística em Óbidos

Óbidos (PA) – O projeto Casulo das Artes está com inscrições abertas para o Curso de Pintura Artística, que terá início no dia 29 de agosto. A formação é voltada para pessoas a partir dos 12 anos de idade e será conduzida pelo arte-educador Ricolla Paiva.

O curso oferece uma metodologia especial que vai desde a iniciação ao desenho até a pintura básica e avançada. Cada aluno terá à disposição um cavalete individual, além de pincéis e tintas fornecidos durante as aulas.

Segundo a organização, o objetivo é estimular o talento artístico e proporcionar aos participantes um espaço criativo para desenvolver suas habilidades, seja no nível inicial ou avançado.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do número de contato (92) 99306-4859.

O projeto conta com o apoio do Frigorífico dois Amigos, Grupo Escoteiro Pauxis de Óbidos, Gleyce Móveis e Paraibé.

O que o curso oferece?

Iniciação ao desenho

Pintura básica e avançada

Cavalete para cada aluno

Pinceis e tintas disponíveis

Metodologia especial

