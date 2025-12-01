Vereadora Clara Barbosa denuncia injúria racial e violência política praticadas por servidor da Prefeitura de Óbidos

ÓBIDOS – A sessão da Câmara Municipal de Óbidos (CMO), realizada na terça-feira, dia 2 de dezembro, foi marcada por forte comoção e indignação após denúncia feita pela advogada e vereadora Clara Barbosa (MDB). Mulher e mais jovem parlamentar da história do município, a vereadora utilizou a tribuna para relatar que vem sendo vítima de injúria racial e violência política por parte de um servidor da Prefeitura de Óbidos.

Segundo Clara Barbosa, as agressões ocorrem por meio de publicações nas redes sociais, onde ela vem sendo atacada com termos pejorativos e de cunho racista. Um dos episódios citados envolve a frase “A encardida que não é Clara”, atribuída a Márcio Roberto Franco Soares, conhecido como Márcio Belamita, servidor público que atua diretamente no gabinete da prefeitura.

Em um discurso na CMO, a vereadora relatou o impacto psicológico e político das agressões.“É um sentimento de indignação, frustração e revolta. Sou uma mulher jovem que entrou na política com esperança de promover políticas públicas, especialmente para as mulheres. É inadmissível que, em pleno século XXI, o racismo continue tão presente”, afirmou.

Clara Barbosa ressaltou ainda a gravidade do fato de as ofensas partirem de alguém que ocupa cargo público. “Me sinto violentada e ferida por esse rapaz, que está dentro do gabinete do prefeito. Precisamos lembrar que liberdade de expressão jamais pode ser confundida com liberdade para agressão”, declarou.

A vereadora informou que já encaminhou denúncia ao Ministério Público, onde prestou depoimento, e que há testemunhas do caso. O procedimento, segundo ela, encontra-se em andamento.

Diante do que classificou como novos ataques, Clara afirmou que também comunicará o Ministério Público Eleitoral para que seja investigada a ocorrência de violência política de gênero e raça. Para a parlamentar, o episódio evidencia os desafios enfrentados por mulheres negras na política e a necessidade de enfrentamento firme ao racismo institucional e à misoginia.

Após a denúncia na tribuna, diversas manifestações de solidariedade foram emitidas por entidades e representantes da sociedade civil, declararam apoio à vereadora Clara Barbosa, repudiando os atos de injúria racial e reafirmando o compromisso com o combate ao racismo, à violência política e a qualquer forma de discriminação no município de Óbidos.

