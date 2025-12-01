CARNAPAUXIS 2026: Bloco Pai da Pinga divulga música oficial para o Carnaval

ÓBIDOS – O clima do Carnaval já começa a contagiar os foliões de Óbidos. Nesta sexta-feira, dia 5, o site recebeu de Arthur Júnior, um dos coordenadores do Bloco Pai da Pinga, a música oficial do bloco para o Carnapauxis 2026. Intitulada “Pai da Pinga no Trajeto da Alegria”, a canção é de autoria do próprio Arthur e promete embalar os admiradores do bloco durante todo o período carnavalesco do próximo ano.

Conhecido pela animação e pela forte participação popular, o Bloco Pai da Pinga inicia seus arrastões ainda no mês de janeiro, levando alegria, descontração e um verdadeiro espírito carnavalesco às ruas da cidade. Ano após ano, o bloco vem se consolidando como um dos mais aguardados do Pré-Carnapauxis, reunindo uma multidão de brincantes que acompanham seus cortejos cheios de energia.

Escute a Música....

Uma das marcas registradas do Pai da Pinga é a escolha da segunda-feira para ganhar as ruas de Óbidos, sempre com grande concentração de foliões. Além disso, os personagens que integram o bloco chamam a atenção do público, tornando o desfile ainda mais irreverente e atrativo para todas as idades.

O símbolo maior do bloco é o Boi, que remete aos tradicionais bois da época junina, como o Pintadinho e o Pai do Campo. Essas manifestações culturais, que há muitos anos encantavam a população ao sair pelas ruas da cidade, eram acompanhadas de rituais próprios, incluindo a tradicional “Matança do Boi”, geralmente realizada na última apresentação do cordão, resgatando elementos importantes da memória cultural obidense.

Com a divulgação antecipada da música, o Bloco Pai da Pinga sai mais uma vez na frente e reafirma sua presença de destaque no Carnapauxis. A expectativa é repetir o sucesso dos anos anteriores, quando milhares de brincantes participaram dos arrastões animados pela Banda do Pai da Pinga, sob a coordenação de Arthur & Cia.

O que não falta no Bloco Pai da Pinga é Maisena, animação e muito carnaval. O Carnapauxis está chegando, e a folia já tem trilha sonora garantida!

