Jornalista obidense Ronaldo Brasiliense conquista 2º lugar no Prêmio Ampla de Jornalismo

O jornalista obidense Ronaldo Brasiliense foi um dos destaques do Prêmio Ampla de Jornalismo, evento que reconhece profissionais que enxergam além da floresta e transformam a informação em instrumento de desenvolvimento regional. A premiação aconteceu nesta quarta-feira, dia 03, e reuniu nomes expressivos do jornalismo paraense comprometidos com a realidade, os desafios e as soluções da Amazônia.

Com apresentação da jornalista Giuliana Marrone, a cerimônia premiou diversas categorias do jornalismo. Ronaldo Brasiliense conquistou o segundo lugar no âmbito estadual com a reportagem especial “Balbina, a maior tragédia amazônica”, publicada no jornal O Liberal. A matéria chamou a atenção do júri pela profundidade da abordagem e pelo resgate crítico dos impactos sociais e ambientais causados pela usina hidrelétrica de Balbina, considerada um dos maiores símbolos de erros de planejamento na região amazônica.

Ronaldo Brasiliense recebendo a premiação

No resultado geral da premiação, os profissionais da TV Liberal e do Jornal O Liberal ocuparam as três primeiras colocações. O primeiro lugar ficou com a jornalista Fábia Sepêda, da TV Liberal, que apresentou a reportagem “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”, destacando iniciativas locais voltadas à superação das dificuldades de acesso à água.

O terceiro lugar foi conquistado pelo Programa Bora Lá, da TV Liberal, com a matéria “Homenagem ao Dia da Amazônia”, de autoria de Mauro Cesar Rodrigues de Oliveira Filho, que valorizou a importância ambiental, cultural e social da região.

A premiação reforça a relevância do jornalismo comprometido com a Amazônia e evidencia o talento de profissionais da região, como Ronaldo Brasiliense, cuja trajetória orgulha Óbidos e contribui para ampliar o debate público sobre temas essenciais ao futuro da floresta e de seus povos.

Confifa todas as premiações...

CATEGORIA ESTADUAL

1º lugar: TV Liberal - “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”; FABIA MARIA SEPÊDA BRABO

TV Liberal - “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”; FABIA MARIA SEPÊDA BRABO 2º lugar: O Liberal - “Balbina, a maior tragédia amazônica”; JOSÉ RONALDO FARIAS BRASILIENSE

3º lugar: Programa Bora Lá (TV Liberal) - “Homenagem ao Dia da Amazônia”; MAURO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

1º lugar: Amazônia 360 - “Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente”; SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA

Amazônia 360 - “Fibras da Amazônia: cultura que nasce nas várzeas e que não agride o meio ambiente”; SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA 2º lugar: Agência Acre - “Do murumuru ao mundo, mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”; PEDRO DEVANI DE FRANÇA NASCIMENTO

Agência Acre - “Do murumuru ao mundo, mulheres do Acre moldam a bioeconomia com saber ancestral e cuidado com a floresta”; PEDRO DEVANI DE FRANÇA NASCIMENTO 3º lugar: Revista Cenarium - “Mulheres amazônidas levam biojoias vitrine da COP30”; MARX VINICIUS VASCONCELOS

CATEGORIA DIGITAL

1º lugar: UOL Prime - “A verdade sobre o caos climático”; RAQUEL ARRIOLA - IDEALIZADORA PRINCIPALCAROLINE MONTEIRO ARAUJO – COAUTORAFABRÍCIO VENÂNCIO CHAGAS - COAUTOR

UOL Prime - “A verdade sobre o caos climático”; RAQUEL ARRIOLA - IDEALIZADORA PRINCIPALCAROLINE MONTEIRO ARAUJO – COAUTORAFABRÍCIO VENÂNCIO CHAGAS - COAUTOR 2º lugar: Sumaúma – Jornalismo do Centro do Mundo - “Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia”; MAICKSON DOS SANTOS SERRÃO

Sumaúma – Jornalismo do Centro do Mundo - “Pirarucu, o peixe que sabe das secas na Amazônia”; MAICKSON DOS SANTOS SERRÃO 3º lugar: Amazônia Vox - “O que é o projeto Lições da Amazônia?”; DANIEL TAVARES

CATEGORIA NACIONAL

1º lugar: Jornal Nacional - “Projeto recupera manguezais na Amazônia”; JALÍLIA MESSIAS

Jornal Nacional - “Projeto recupera manguezais na Amazônia”; JALÍLIA MESSIAS 2º lugar: Jornal Hoje - “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos”; LAIS CAMPOS DA COSTA NUNES

Jornal Hoje - “Amazônia perde quase 50 milhões de hectares de florestas em 40 anos”; LAIS CAMPOS DA COSTA NUNES 3º lugar: Amazônia Vox - “População do Acre convive com histórico de inundações e enfrenta novos alagamentos”; HELLEN LIRTÊZ

www.obidos.net.br