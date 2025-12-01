Missa na Capela do Hospital Dom Floriano abre o 10º Festival Esportivo da Caridade em Óbidos

ÓBIDOS – Uma celebração marcada pela fé, emoção e espírito solidário abriu oficialmente o 10º Festival Esportivo da Caridade. A Missa da Caridade foi realizada nesta quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, na Capela do Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Misericórdia de Óbidos), reunindo membros da organização, voluntários e colaboradores do evento.

A celebração foi presidida pelo padre Adalberto, que conduziu o momento religioso com palavras de fé e incentivo, destacando a importância da caridade, da união e do trabalho voluntário em prol do bem comum. Durante a missa, os integrantes da organização receberam bênçãos especiais, simbolizando o compromisso de cada um com o sucesso do festival e com a causa solidária que o evento representa.

O clima foi de emoção e esperança, reforçando os valores de cooperação, empatia e solidariedade que norteiam o Festival Esportivo da Caridade ao longo de suas dez edições. A Missa da Caridade já se tornou um momento tradicional, marcando espiritualmente o início das atividades e fortalecendo o vínculo entre fé e ação social.

O 10º Festival Esportivo da Caridade acontecerá neste sábado, dia 6 de dezembro, na Colônia dos Pescadores Z-19, em Óbidos. A programação contará com diversas modalidades esportivas, além de atividades culturais, Bingão e outras ações voltadas à integração da comunidade e arrecadação solidária.

Para quem não puder participar presencialmente, o evento terá transmissão ao vivo pelas páginas do Facebook da Diocese de Óbidos e do site www.obidos.net.br, permitindo que a população acompanhe e prestigie mais uma edição dessa iniciativa que une esporte, solidariedade e fé.

