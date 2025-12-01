Menu

Prefeitura de Santarém está com inscrições abertas ao processo seletivo simplificado para cargos operacionais

Edital Nº 001/2025‑PMS/SEMAD prevê contratação temporária em diversas secretarias municipais; inscrições vão de 3 a 8 de dezembro

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), abriu oficialmente o Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2025 – PMS/SEMAD, destinado à seleção de trabalhadores para cargos do “grupo operacional”. O objetivo é atender, de forma emergencial e por prazo determinado, à demanda de diversas secretarias municipais.

De acordo com o edital, as contratações visam suprir “necessidade temporária de excepcional interesse público” em áreas como infraestrutura, meio ambiente, assistência social, turismo, entre outras — abrangendo um amplo espectro da administração municipal.

O processo seletivo terá duas fases: inscrição (habilitatória) e análise documental (eliminatória e classificatória). As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site indicado pela Prefeitura , no período de 3 a 8 de dezembro de 2025. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Podem se inscrever maiores de 18 anos que atendam aos requisitos básicos: escolaridade compatível com o cargo pretendido, regularidade com obrigações eleitorais e militares, idoneidade, entre outros critérios previstos no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

O certame também prevê formação de cadastro reserva. Candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas comporão esse cadastro, podendo ser convocados conforme surgirem novas demandas durante a vigência do processo seletivo.

Para mais informações e acesso ao edital completo, acesse: Edital Nº 001/2025 – PMS/SEMAD

FONTE: Comunicação/PMS

