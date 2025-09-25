Escritora obidense Bella Pinto realizará sessão de autógrafos da Coleção Reizinho em Belém

A escritora obidense Bella Pinto realizará, no próximo dia 4 de outubro de 2025, uma sessão de autógrafos especial da Coleção Reizinho, em Belém do Pará. O evento acontece às 17h, no Café Califórnia, localizado no terceiro piso do Shopping Pátio Belém.

A coleção, voltada para o público infantil, reúne títulos que encantam pela leveza e pelas mensagens de afeto e aprendizado. Durante a sessão, o público poderá conhecer e autografar os livros:

A Menina e a Fofolete Azul

Um Anjo que por aqui passou

Aventuras de Thales

O lançamento é uma oportunidade para aproximar as crianças e suas famílias do universo da literatura, incentivando o hábito da leitura desde cedo e valorizando a produção literária nacional.

O evento conta com apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal, da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, além da Academia Artística e Literária de Óbidos (AALO).

A tarde promete ser um momento de celebração da literatura infantil e de encontro entre autora e leitores, em um espaço acolhedor e culturalmente significativo para a cidade.

