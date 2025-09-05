35º Festival do Tucunaré vai agitar o Curumu nos dias 27 e 28 de setembro

A Vila União do Curumu, localizada a cerca de 30 km da sede do município de Óbidos, no oeste do Pará, será o cenário paradisíaco do 35º Festival do Tucunaré, que acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2025. Cercada por praias exuberantes e águas calmas, a região se transforma em um convite irresistível para quem busca diversão, cultura e contato com a natureza.

Considerado um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural de Óbidos, o Festival do Tucunaré atrai centenas de visitantes todos os anos. Aproveitando o período em que surgem belas praias ao redor da comunidade, uma estrutura especial será montada à beira do rio para receber o público.

O evento é uma realização do Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), em parceria com a comunidade local, e conta com o apoio do deputado federal Júnior Ferrari. A programação foi cuidadosamente planejada para oferecer momentos de lazer, música e valorização da cultura obidense.

Programação

Sábado – 27 de setembro

20h – Abertura com Luau na Praia

20h30 – Show de Zaquel Magalhães

22h30 – Joelson Araújo e Zezinho na Betera

1h – “Pagonejo” com Zeka Lira e Natasha Marinho

Domingo – 28 de setembro

10h – Banda Top 15

12h – Banda 100% Curumu

14h – Banda Brisa Show

16h30 – Desfile das candidatas à Rainha do 35º Festival do Tucunaré

17h – Trio Lazer (Tony Lazer, Danilão e Gisele Silva)

Encerramento em grande estilo

O ponto alto da festa será o desfile das candidatas à Rainha do Tucunaré, no domingo à tarde, seguido de shows musicais que prometem encerrar o evento em clima de celebração e alegria.

O 35º Festival do Tucunaré reforça a tradição e a identidade cultural de Óbidos, além de movimentar o turismo e a economia da região.

Não perca a oportunidade de viver essa experiência única e prestigiar um dos festivais mais aguardados de Óbidos!

