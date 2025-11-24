Festividade de São Martinho de Lima 2025 começa em 30 de novembro em Óbidos

A Paróquia São Martinho de Lima divulgou oficialmente a programação da Festividade de São Martinho de Lima 2025, que será realizada entre os dias 30 de novembro e 7 de dezembro, reunindo comunidades urbanas e ribeirinhas em momentos de fé, celebração e compromisso cristão. Com o tema central “A santidade que floresce no coração da Amazônia”, a festividade convida os fiéis a refletirem sobre a humildade, o serviço e o amor ao próximo, inspirados na vida do padroeiro.

A programação tem início no domingo, 30 de novembro, com o Círio de abertura, às 18h, com saída em caminhada da Área Missionária Santo Expedito, nas proximidades do aeroporto. O trajeto percorrerá a PA-254, Avenida Nelson Souza, Travessa Arthur Cruz e Rua Antônio Brito de Souza. A organização do Círio ficará sob responsabilidade do grupo Amigos Caminhantes de Fé. A paróquia informa ainda que haverá ônibus gratuito a partir das 17h, saindo da Praça de Santa Teresinha e passando pelas comunidades paroquiais.

A Paróquia convida toda a população de Óbidos e comunidades vizinhas a participarem desse período especial de devoção, fé e comunhão.

Confira a programação completa Clicando na imagem seguinte:



https://www.obidos.net.br/index.php/midias/pra-voce/8321-festividade-de-sao-martinho-de-lima-2025-comeca-em-30-de-novembro-em-obidos#sigProIdfc54e4f893 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br