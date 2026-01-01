Em Óbidos, empresa de internet Conecta doa à agentes de limpeza urbana camisas personalizadas

Na manhã desta terça-feira, dia 6, a empresa de internet Conecta, com atuação no município de Óbidos, realizou uma ação de reconhecimento e valorização dos agentes de limpeza urbana, profissionais que diariamente contribuem para manter a cidade limpa e organizada.

A iniciativa aconteceu na Praça de Santa Terezinha, no bairro onde está localizado o prédio da empresa. Na ocasião, foram entregues cerca de cem kits, contendo camisas personalizadas, como forma de agradecimento pelo serviço essencial prestado pelos trabalhadores à população obidense.

De acordo com a Gerência da Conecta, o gesto simboliza o respeito e a gratidão da empresa a esses profissionais, que muitas vezes passam despercebidos, mas exercem um papel fundamental na qualidade de vida da cidade. “É uma forma simples, porém sincera, de reconhecer o esforço diário desses trabalhadores que cuidam de Óbidos”, destacou a direção da empresa.

Os agentes de limpeza receberam os kits com alegria e agradeceram a lembrança, ressaltando a importância de ações como essa para a valorização da categoria. A iniciativa reforça o compromisso social da Conecta com a comunidade local, mostrando que o desenvolvimento da cidade também passa pelo reconhecimento de quem trabalha todos os dias em prol do bem-estar coletivo.

FONTE: Conecta