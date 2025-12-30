Pré-Carnapauxis 2026: diversão garantida no arrastão do Bloco Pai da Pinga

Óbidos (PA) – A alegria do carnaval já tomou conta das ruas de Óbidos. Nesta segunda-feira, 5 de janeiro, o tradicional Bloco Pai da Pinga abriu oficialmente a temporada do Pré-Carnapauxis 2026 com um animado arrastão, reunindo milhares de foliões e reafirmando sua importância como um dos símbolos do carnaval obidense.

A concentração aconteceu no já conhecido ponto de encontro do bloco, o Bar do Cachorrão, localizado em frente à Praça de Santa Terezinha, no bairro de mesmo nome. Desde as primeiras horas da noite, o local ficou tomado por brincantes vestidos a caráter, embalados pelo clima contagiante que marca o início da folia em Óbidos.

Vídeo do Bloco Pai da Pinga....

Com a animação da banda Arthur & Cia, formada em sua maioria por instrumentos de sopro, o Bloco Pai da Pinga seguiu seu percurso tradicional, passando pelo cais do porto e retornando ao ponto de partida. O arrastão percorreu as principais vias do trajeto habitual, levando música, dança e muita descontração, e foi encerrado por volta das 22h, deixando um gostinho de “quero mais” entre os participantes.

Um dos grandes destaques do bloco é o seu icônico Boi de Pano, símbolo maior da agremiação, que abre o desfile acompanhado por personagens característicos e irreverentes, responsáveis por encantar foliões de todas as idades. O Boi de Pano é, sem dúvida, um dos elementos mais aguardados e fotografados do arrastão, reforçando a identidade cultural do Pai da Pinga.

O site obidos.net.br acompanhou de perto toda a movimentação, realizando transmissões ao vivo pelas redes sociais. Quem deseja reviver a alegria do primeiro arrastão do Bloco Pai da Pinga pode conferir as lives disponíveis na fanpage oficial: facebook.com/obidos.net.br.

O Carnapauxis 2026 está marcado para acontecer entre os dias 11 e 17 de fevereiro, com os tradicionais desfiles dos sete blocos que fazem deste evento um dos maiores e mais animados carnavais de rua da Amazônia.

Prepare a fantasia, reúna os amigos e venha curtir o Carnapauxis em Óbidos. A folia já começou!

GALERIA DE FOTOS....





https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8393-pre-carnapauxis-2026-diversao-garantida-no-arrastao-do-bloco-pai-da-pinga#sigProIdd596f4cd5f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.ent.br