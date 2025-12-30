Bloco Vai ou Raxa lança sua música para o Carnapauxis 2026

O Bloco Vai ou Raxa está oficialmente de volta ao cenário carnavalesco de Óbidos e já começou 2026 com uma novidade. Nesta segunda-feira, dia 5, o bloco lançou sua nova música tema para o Carnapauxis 2026, prometendo contagiar foliões e marcar presença nos dias de festa. Com o título “A Energia Vibra no Coração”, a canção chega como um verdadeiro convite para cair no ritmo e celebrar a alegria do carnaval obidense.
Conhecido por sua irreverência, energia e forte identificação com o público, o Vai ou Raxa aposta em mais um hit para embalar o seu arrastão e concentrar a galera durante a programação do Carnapauxis, uma das maiores manifestações culturais da região. A música traduz o espírito do bloco, valorizando a vibração, a emoção e a união que só o carnaval é capaz de proporcionar.
A ficha técnica da nova música destaca nomes importantes da cena musical local. A composição e a melodia são assinadas por Gil Ramos, enquanto a produção ficou a cargo do Studio Garcia, garantindo qualidade sonora e um ritmo envolvente que já conquista quem ouve nos primeiros acordes.
Confira a Música...
O lançamento reforça a expectativa para o Carnapauxis 2026, que todos os anos movimenta a cidade de Óbidos, atrai visitantes e fortalece a cultura local. O Vai ou Raxa, mais uma vez, mostra que está preparado para fazer história, levando música, animação e muita energia positiva para as ruas.
A organização do bloco convida os foliões a ouvir, baixar e compartilhar a nova música, espalhando o clima de carnaval e garantindo que todo mundo chegue no Carnapauxis já no compasso certo. A promessa é de muita festa, alegria e dança, mantendo viva a tradição carnavalesca que faz de Óbidos um dos grandes palcos do carnaval no oeste do Pará.
Com “A Energia Vibra no Coração”, o Bloco Vai ou Raxa reafirma sua força e seu compromisso em animar o Carnapauxis 2026, convocando a todos para celebrar, sorrir e viver intensamente o carnaval.