Secretaria Municipal de Educação de Óbidos divulga o calendário de matrículas para 2026

A data do início do ano letivo de 2026 também foi confirmada para o dia 4 de fevereiro.

Inicia na próxima segunda-feira (12) e vai até o dia 15 de janeiro o período de renovação de matrículas dos alunos já inseridos na Rede Municipal de Ensino de Óbidos nas turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação em Tempo Integral.

Os períodos para a rematrícula, matrícula e início das atividades do ano letivo foram divulgados nesta quarta-feira (7) pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

No dia 16 de janeiro será a vez de matricular os alunos com deficiência nas unidades de ensino referências na Educação Inclusiva regular.

Entre 19 e 21 de janeiro será a vez de realizar a matrícula dos novos alunos que estão adentrando à rede municipal ou que estão realizando a transferência entre as unidades de ensino.

A entrega do mapa de matrícula e pré-lotação na Secretaria de Educação será realizada entre 22 e 23 de janeiro. O ano letivo iniciará no dia 4 de fevereiro de 2026.

No ato da matrícula, apresentar os seguintes documentos:

Educação Infantil:

Uma pasta arquivo; 3 fotos 3x4 recentes; Cópia da Certidão de Nascimento; Cópia do CPF da criança; NIS da criança (caso possua); Cópia da carteira de vacinação; Cópia do RG e CPF do responsável; Cópia do comprovante de residência atual e legível; Cópia do Cartão SUS; Cópia de Laudo Médico (estudante com deficiência); Número de telefone atualizado do responsável.

Ensino Fundamental:

Uma pasta arquivo; 2 fotos 3x4 recentes; Cópia da Certidão de Nascimento; Cópia do CPF do estudante; NIS do estudante caso possua; Cópia do RG do estudante (não é condicionalidade para a realização da matrícula); Cópia do RG ou CPF do responsável; Cópia do comprovante de residência atual legível; Histórico Escolar (original ou ressalva original); Cópia do Cartão SUS; Cópia de Laudo Médico (estudante com deficiência); Número de telefone atualizado do responsável.

Na falta de um ou mais documentos solicitados, a reserva de matrícula será efetivada e os responsáveis orientados quanto ao prazo de 30 dias para a sua obtenção e posterior apresentação à secretaria da escola visando confirmar a matrícula realizada.

FONTE: Comunicação/Pmo - Por: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos