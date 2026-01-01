Águas do Rio Amazonas estão acima do nível da cheia de 2025

A Defesa Civil de Óbidos divulgou nesta terça-feira, dia 06 de janeiro de 2026, o primeiro Boletim Diário de Medição do Nível do Rio Amazonas do ano, apontando que o rio já apresenta 3,88 metros, conforme aferição realizada às 7h da manhã.

De acordo com os dados oficiais, o nível atual do Rio Amazonas em Óbidos está 1,70 metro acima do registrado no mesmo período de 2025, quando o rio marcava 2,18 metros. Em comparação com 2023, o nível está 1,26 metro acima, enquanto em relação a 2022 — ano marcado por uma das maiores cheias da história recente — o nível atual encontra-se 1,36 metro abaixo. Já na comparação com 2009, o rio está 0,14 metro abaixo.

O boletim também destaca que o nível de alerta de inundação em Óbidos é de 7,20 metros, o que indica que, apesar da elevação significativa registrada neste início de ano, o rio ainda está abaixo da cota de alerta. Mesmo assim, a Defesa Civil reforça a importância do acompanhamento diário do comportamento do rio, especialmente diante do histórico de cheias intensas nos últimos anos.

A medição do nível do Rio Amazonas é fundamental para o planejamento preventivo e para orientar ações da Prefeitura de Óbidos e da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), principalmente em áreas ribeirinhas e bairros mais vulneráveis às enchentes.

A Defesa Civil divulga boletins, mantendo a população atualizada sobre a evolução do nível das águas, e orienta que moradores fiquem atentos aos comunicados oficiais, adotando medidas preventivas sempre que necessário.

O acompanhamento constante permite antecipar ações e minimizar possíveis impactos causados por uma eventual cheia, garantindo maior segurança à população obidense.

