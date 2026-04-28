Silvia Dorian lança o livro “Meu filho namora com João e minha filha com Maria” no dia 16 de maio.

Será realizado no próximo dia 16 de maio, em Belém do Pará, o lançamento do livro “Meu filho namora com João e minha filha com Maria”, de autoria de Silvia Dorian. O evento acontecerá das 17h às 21h, na Casa do Saulo, localizada no Hotel Atrium Quinta de Pedras.
A obra propõe uma reflexão sobre o processo de aceitação familiar, abordando o tema “do medo à aceitação” e destacando a importância do respeito e da conexão entre pais e filhos LGBTQIAPN+. O livro é apresentado como um guia voltado especialmente para pais e familiares que buscam compreender melhor e acolher seus filhos.
Com uma abordagem sensível e educativa, a publicação enfatiza que o acolhimento é o primeiro passo para fortalecer os vínculos familiares, promovendo valores como respeito, amor e empatia.
O lançamento conta com o apoio da Casa do Saulo e deve reunir leitores, convidados e interessados na temática, em um momento de diálogo e partilha sobre diversidade e relações familiares.
Silvia Dorian
Silvia Dorian é instrutora de Yoga e meditação, facilitadora de experiências de autoconhecimento e bem-estar. É idealizadora do canal “Entre Nós”, voltado ao acolhimento de pais e familiares de pessoas LGBTQIAPN+. Autora do livro “Meu Filho Namora com João e Minha Filha com Maria”, compartilha caminhos de reconexão, respeito e fortalecimento dos vínculos familiares por meio de suas aulas, vivências e conteúdo.
SERVIÇO
- Lançamento de livro: “Meu filho namora com João e minha filha com Maria”
- Autora: Silvia Dorian
- Data: 16 de maio de 2026, das 17h às 21h
- Local: Hotel Atrium Quinta de Pedras
- Belém do Pará
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