SANTARÉM - Paixão de Cristo: Lançamento do Cartaz marca contagem regressiva para os 40 anos do espetáculo

SANTARÉM - Na última sexta-feira, 04 de abril, o Salão Paroquial da Igreja São Raimundo Nonato, no bairro Aldeia, em Santarém, foi palco para o lançamento oficial do cartaz comemorativo dos 40 anos da Paixão de Cristo. O evento, promovido pelo Grupo Teatral Kauré, marca a contagem regressiva para a encenação que acontece no próximo dia 18 de abril, na Praça Tiradentes, e promete emocionar o público com uma das maiores produções artísticas da Amazônia.

Com uma trajetória que começou nos anos 80, o espetáculo se consolidou como um verdadeiro patrimônio cultural do Oeste do Pará. Ao longo dessas quatro décadas, a Paixão de Cristo se tornou mais do que uma representação bíblica — virou um grito coletivo de fé, identidade e resistência artística amazônica.

Durante o lançamento, a emoção tomou conta dos integrantes do grupo e convidados. O cartaz deste ano foi pensado como uma verdadeira homenagem visual à história do espetáculo. Um mosaico com fotos de todas as edições, desde a primeira em 1985, compõe o fundo da arte, enquanto os personagens principais da edição de 2025, caracterizados com os figurinos atuais, representam o presente e o futuro dessa jornada.

“A gente sempre quis que o cartaz fosse uma homenagem aos 40 anos. Fizemos uma pesquisa com fotos de todas as edições, e em conversa com a equipe de comunicação, decidimos montar esse grande mosaico no fundo, compondo o cartaz, juntamente com as fotos do elenco atual. É uma forma de unir a história e o agora”, explicou João Carlos Miranda, que interpreta Jesus há 10 anos. Ele também revelou que a logomarca foi especialmente modificada para os 40 anos, compondo a nova identidade visual da celebração.

Cartaz de 2025

Preparativos

Faltando apenas duas semanas para a apresentação, os preparativos seguem em ritmo acelerado. “Estamos na reta final. Os ensaios estão intensificados em todas as frentes e já iniciamos os trabalhos de estrutura. A parte cênica está quase pronta e agora concentramos na estrutura de palco, cenografia e figurino”, afirmou João carlos.

Os ingressos para o espetáculo começam a ser vendidos essa semana de forma online. No dia da apresentação, também será possível adquirir entradas na própria Praça Tiradentes, ao valor de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia.

Oficinas e formação de elenco

A atriz Alícia Katrine, que integra o elenco há seis anos, esteve presente no lançamento representando os artistas. Segundo ela, antes mesmo do início dos ensaios, o grupo promoveu oficinas preparatórias com foco em expressão vocal, corporal e jogos teatrais. “Foram cinco dias de oficinas. A primeira foi só com crianças e depois com adolescentes e adultos. É um momento de troca, de avaliação e também de descoberta de talentos. Inclusive, recebemos pessoas de Santarém e de cidades vizinhas interessadas em participar do espetáculo”, contou.

Alícia, que este ano interpreta uma das Mulheres de Jerusalém, personagens que narram a trajetória de Cristo. Ela destaca a importância de traduzir emoções para o público “Essas mulheres precisam passar a emoção do que está acontecendo no palco. Muitas vezes o público não vê diretamente a cena, então a gente precisa narrar com a alma, mostrar que Jesus está com dor, está carregando a cruz, está sangrando. É intenso”.

A artista também comentou sobre a presença de elementos regionais nas cenas: “Esse ano, o grupo está trazendo mais adereços e objetos tapajônicos para compor as cenas. A gente quer valorizar o que é nosso, o que é de Santarém”, conclui.

Espetáculo Paixão de Cristo – 40 anos

Data: 18 de abril de 2025 (Sexta-feira Santa)

Horário: 19h

Local: Praça Tiradentes – Orla de Santarém

Ingressos:

R$ 20,00 (inteira)

R$ 10,00 (meia)

Disponíveis online a partir desta semana e presencialmente no local, no dia do evento.

Por Weldon Luciano