Nível do Rio Amazonas em Óbidos ultrapassa os 7 metros

Óbidos, PA – 08 de abril de 2025 – A Defesa Civil de Óbidos, no oeste do Pará, emitiu um boletim diário nesta terça-feira (08) informando que o nível do Rio Amazonas atingiu a marca de 7,04 metros, conforme medição realizada às 07h.

O valor deste ano (7,04m) está 1,68 metro acima do registrado no mesmo período em 2024 (5,36 metros) e 0,02 centímetros acima do nível de 2023 (7,02 metros). Comparado a anos anteriores, o nível atual é inferior os 7,86 metros de 2022 e os 7,80 metros de 2009, ambos medidos no dia 08 de abril.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Óbidos, a cota de alerta para inundação na região é de 7,20 metros. Com o nível atual a apenas 16 centímetros abaixo desse limite, a prefeitura e a Defesa Civil estão em estado de atenção, monitorando a situação e orientando a população ribeirinha para possíveis riscos de alagamentos.

A elevação do nível do rio é um fenômeno comum nesta época do ano, durante o período chuvoso na Amazônia, mas os valores registrados em 2025 indicam uma cheia significativa, que pode impactar comunidades às margens do Rio Amazonas. A Defesa Civil de Óbidos recomenda que os moradores de áreas vulneráveis fiquem atentos a novos boletins e sigam as orientações das autoridades locais.

