Projeto Fronteiras da Amazônia elabora planos de desenvolvimento para Baixo Amazonas

Iniciativa do MIDR, com apoio do Governo do Pará, quer promover crescimento sustentável e integração regional; resultados serão apresentados na COP 30.

O Projeto Fronteiras da Amazônia deu início a elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira (PDIFFs) em cinco municípios do Baixo Amazonas: Almeirim, Óbidos, Oriximiná, Faro e Alenquer. A ação, conduzida pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), em parceria com o Governo do Estado e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), quer fomentar o crescimento sustentável e a geração de oportunidades para as populações locais, respeitando as particularidades socioeconômicas e ambientais da região amazônica.

Nesta segunda-feira (7), as assessoras técnicas do IBAM, Louise Lima Storne Rocha e Solage Oliveira, reuniram-se com o secretário regional de Governo do Baixo Amazonas, Nélio Aguiar, para apresentar o projeto. A partir desta quarta-feira (9), as equipes iniciam as etapas de pesquisa e escuta ativa em Óbidos, ouvindo o poder público, comunidades tradicionais, universidades e sociedade civil.

Equipe dicutindo o Projeto

Louise Rocha, do IBAM, explicou que o projeto trabalhará cinco eixos temáticos: segurança e migração, ordenamento territorial, mudanças climáticas, desenvolvimento econômico e integração regional. "Vamos identificar as prioridades e construir uma carteira de programas que será apresentada durante a COP 30, em Belém. O objetivo é que os PDIFFs sejam finalizados até o evento, consolidando estratégias de longo prazo para a faixa de fronteira", disse.

O secretário Nélio Aguiar destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento regional. "Esse projeto é um marco para a integração e o progresso equilibrado do Baixo Amazonas. Esperamos estimular o crescimento sustentável, gerando oportunidades para nossa população, sempre respeitando as riquezas ambientais e culturais da Amazônia. O Governo do Pará será um parceiro ativo, acompanhando de perto a elaboração desses planos para garantir que as demandas locais sejam atendidas", afirmou.

Além da elaboração dos planos, o Fronteiras da Amazônia vai apoia a criação dos Núcleos Estaduais de Fronteira, estruturas essenciais para a implementação das ações e a governança territorial. A participação de comunidades quilombolas, indígenas e outros grupos sociais será fundamental para garantir que as políticas públicas reflitam as reais necessidades da região.

Os resultados do projeto, que incluem diagnósticos e propostas de intervenção, serão divulgados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), reforçando o papel do Pará como protagonista no debate sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia.

Com essa iniciativa, o Governo do Estado e seus parceiros reafirmam o compromisso com uma agenda de progresso que valoriza a diversidade e promove a integração harmônica entre economia, sociedade e meio ambiente.

FONTE: Agência Pará