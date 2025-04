IFPA Óbidos conquista Título Nacional na 1ª Olimpíada Brasileira de Relações Étnico-Raciais

A equipe do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Óbidos alcançou um feito histórico ao conquistar o título nacional na 1ª Olimpíada Brasileira de Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileiras, Africanas e Indígenas (OBERERI). Com mais de 22 mil inscritos e 2 mil equipes de todo o Brasil, os estudantes do campus brilharam em uma competição marcada por cinco etapas desafiadoras, acompanhadas por professores e pesquisadores especializados.

A OBERERI é uma iniciativa que promove o estudo, a pesquisa e o diálogo sobre as relações étnico-raciais, valorizando a diversidade cultural afro-brasileira, africana e indígena. Por meio de atividades que estimulam o conhecimento e a reflexão, a olimpíada busca fortalecer a educação como ferramenta de transformação social e combate às desigualdades.

Sob a coordenação da professora Iza Regis, que ofereceu suporte essencial durante toda a jornada, os alunos do IFPA Óbidos demonstraram dedicação, conhecimento e garra, representando o campus com excelência. A vitória é um marco que destaca o potencial da educação para transformar vidas e reforça a importância de iniciativas que promovem inclusão e diversidade.

Esse título é a prova de que o estudo e o diálogo podem construir uma sociedade mais justa e consciente. A conquista do IFPA Óbidos na OBERERI é um exemplo inspirador do impacto positivo da educação comprometida com a valorização da história e da cultura de todos os povos que formam o Brasil.

