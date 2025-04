Encontro de Educadores destaca a Inteligência Artificial como aliada no ensino

Evento promovido pela UNAMA Santarém debateu o uso estratégico da IA como ferramenta pedagógica, aproximando educadores das novas tecnologias.

Nesta sexta-feira (11), o Encontro de Educadores 2025, realizado pela UNAMA Santarém, trouxe reflexões sobre o impacto da Inteligência Artificial (IA) no ambiente educacional.

Durante a programação, foi enfatizado o papel dessa tecnologia como uma aliada no ensino, ampliando as possibilidades de inovação pedagógica sem substituir o papel do professor.

A palestra “O Papel dos Educadores na Era da IA: IA como Parceira, Não Substituta” foi ministrada pela Profa. Ilarilda Duarte de Araújo Paiva, especialista em Informática e Novas Tecnologias Educacionais e docente da UNAMA. Ela abordou como a Inteligência Artificial pode transformar as práticas docentes ao criar novas metodologias, preparando alunos e professores para os desafios da era digital.

O reitor da UNAMA Santarém, Prof. Dr. Elzo Vieira, destacou a relevância do Encontro. “Discutir a Inteligência Artificial na educação é essencial, principalmente em uma Amazônia que está cada vez mais tecnológica. Esses eventos capacitam nossos gestores e alunos a usarem as plataformas de IA de forma estratégica, fortalecendo sua formação para o futuro,” afirmou.

A Profa. Ênia Hoyos, diretora de uma escola estadual, também contribuiu com sua visão sobre os desafios enfrentados pelos educadores. “Nossa geração não foi formada no universo tecnológico. Então, integrar essas ferramentas no dia a dia escolar é um desafio. Estamos aqui para encontrar maneiras de transformar essas dificuldades em oportunidades,” comentou.

Para a palestrante, Profa. Ilarilda Duarte, o evento criou um espaço de diálogo e aprendizado. “É importante que educadores compreendam como a IA pode ser aplicada de forma prática, enriquecendo a dinâmica do ensino e tornando os alunos protagonistas nesse processo de transformação,” concluiu.

Por: Henrique Britto