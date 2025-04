Páscoa do Senhor é celebrada na Fazenda da Esperança Santa Clara em Óbidos

"É domingo de páscoa! Vida nova brotou, o céu se abre novamente, a pedra que impedia tudo é deixada de lado. Escutem todos, gritos de alegria são ouvidos, 'Aleluia, Aleluia'. Aquele que todos achavam que tinha morrido, Ressuscitou."

No domingo, dia 20, foi realizado na Fazenda da Esperança Santa Clara, em Óbidos, a Páscoa do Senhor, a Celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e teve a participação do Padre Marcos, SDV, e reuniu acolhidos, e alguns benfeitores que ajudam a Fazenda, para esse grande momento para todo nós. Celebramos no domingo, a Ressurreição do Senhor, o triunfo da vida sobre a morte e o pecado.

A Celebração se tornou mais especial pois houve a benção da Cruz, batizado, primeira Eucaristia e o Crisma, e no ensejo, houve a cerimônia para fazer a entrega dos Certificados do Capacita em Rede, referente ao Curso de Padeiro Básico. Recebemos ainda o Sr Maycon e Familia e o casal Layane e Família, e o casal que assumi como responsável da Fazenda da Esperança de Santarém Lúcio e Jardilene, vieram também alguns acolhidos de Santarém, para partilhar esse momento de graça.

Este é o dia da esperança universal, o dia em que em torno ao ressuscitado, se unem e se associam todos os sofrimentos humanos, as desilusões, as humilhações, as cruzes, a dignidade humana violada, a vida humana respeitada.

Galeria de Fotos....



Fonte: Diocese de Óbidos - Fotos de Mauro Nayan