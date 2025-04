Vereadores visitam Escolas em Comunidades de Várzea de Óbidos

Na última quarta-feira, dia 23 de abril, vereadores da Comissão de Educação e Cultura de Óbidos realizaram uma visita às escolas localizadas nas comunidades da zona de várzea do município. O objetivo foi conhecer de perto a situação das instituições, identificando as principais demandas de educadores e alunos.

A comitiva, composta pelos vereadores Rosinaldo Cardoso, Evandro Junior e Robson Sousa, visitou as seguintes escolas: Nossa Senhora das Graças Parú, Sagrado Coração de Jesus Parú, Muratuba Grande, Muratubinha, São Lázaro, Livramento, Trindade, Mondongo de Baixo e São Raimundo.

Porém, a visita à comunidade de Mondongo de Cima não foi possível devido a uma grande árvore que obstruiu o igarapé, bloqueando a passagem da equipe.

De acordo com o vereador Rosinaldo Cardoso, a missão da comissão foi verificar in loco as condições de cada escola. Após as visitas, será elaborado um relatório detalhando as problemáticas encontradas nas instituições de ensino, que será apresentado ao executivo municipal para que as demandas sejam atendidas.

Confira a galeria de fotos ....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/7866-vereadores-visitam-escolas-em-comunidades-de-varzea-de-obidos#sigProId8958d9a538 View the embedded image gallery online at:

Fonte: www.obidos.net.br – Fotos cedias por Rosinaldo Cardoso