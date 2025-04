ÓBIDOS: Agentes da Base Candiru apreendem mais de 1 tonelada de drogas no Rio Amazonas

Nas duas abordagens, além dos tabletes de maconha foram apreendidos papéis picados produzidos com cocaína. Todo o material ilícito saiu de Manaus com destino a Santarém.

Duas ações de fiscalização realizadas na sexta-feira (25), por agentes de Segurança da Base Fluvial Candiru, em conjunto com policiais civis e militares, apreenderam mais de 1 tonelada de entorpecentes - maconha do tipo skank e "papel picado" feito de cocaína. As apreensões ocorreram em embarcações que navegavam pelo Rio Amazonas, às proximidades do município de Óbidos, as quais saíram de Manaus, capital do Amazonas, com destino a Santarém, no Oeste do Pará.

De acordo com a equipe policial, o primeiro flagrante ocorreu durante inspeção de rotina ao empurrador denominado "Flor da Terra", onde foram localizados 153 tabletes de maconha, totalizando 166,625 quilos. Todo o entorpecente foi localizado, com ajuda do cão farejador Isis, escondido em compartimentos da lataria dos carros. Diante do flagrante, o material foi retirado e apreendido em dois veículos, que serão periciados.

'Papel picado' - Na abordagem ao empurrador "Ana Beatriz", que navegava com destino a Santarém, o cão farejador sinalizou positivo para drogas em 18 sacos cheios de "papel picado", pesando aproximadamente 850 kg. Diante da suspeita, a equipe da Receita Federal realizou o "narcorteste", apontando que o material de papel foi produzido com cocaína - uma nova forma de transportar esse tipo de entorpecente, identificado e interceptado pela primeira vez no Estado.

Segundo apurações iniciais dos agentes de segurança, a droga transportada dessa forma dificulta a identificação por equipamentos eletrônicos. Entretanto, com a atuação dos cães farejadores, houve a apreensão.

Ainda nas buscas pelo interior da embarcação "Ana Beatriz" foram localizados seis tabletes de skank nos forros dos banheiros, pesando 3,677 kg. Por ser um local de livre circulação de passageiros e tripulantes, não foi possível identificar o proprietário desse material, que também foi apreendido e encaminhado para procedimentos cabíveis.

Inteligência e monitoramento - Segundo o titular da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as contínuas apreensões reforçam a importância do trabalho de inteligência e as fiscalizações diárias, intensificadas com a instalação da Base Fluvial em ponto estratégico do Rio Amazonas. "Essas apreensões são resultado de um trabalho de inteligência que envolve monitoramento, investigação e atuação integrada entre as forças de segurança. Mais uma vez, estamos interceptando a logística de grupos criminosos, tirando de circulação mais de uma tonelada de entorpecentes, e ressaltando que o Estado está presente e vai seguir combatendo os ilícitos. Inclusive, hoje tiramos de circulação mais de 800 kg de papel possivelmente produzido com cocaína, uma nova modalidade de produzir e transportar o entorpecente, a fim de dificultar a identificação do ilícito, que no Pará é apreendido pela primeira vez", afirmou Ualame Machado.

Na abordagem, foram apreendidos nas duas embarcações 1.020,302 kg de drogas. Todo o material entorpecente foi encaminhado aos policiais civis que atuam na Base Candiru. Posteriormente, serão encaminhados para perícia. Os comandantes das embarcações foram ouvidos. As investigações prosseguem, a fim de identificar os principais responsáveis pelo envio dos entorpecentes.

FONTE: Agência Pará