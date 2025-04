Soltura de Quelônios Reforça Preservação Ambiental em Santarém

Neste sábado (26), a comunidade de Correio do Tapará, localizada na região de várzea do rio Amazonas, em Santarém, foi palco de um importante evento de preservação ambiental: a soltura de 680 filhotes de quelônios da espécie tracajá. A iniciativa faz parte do projeto "Quelônio nas Águas", que conta com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), além da parceria de instituições como IBAMA, Sapopema, Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), TSA, Lojas Gazin e o engajamento ativo da comunidade local.

Os filhotes, criados em segurança até o momento ideal de retorno à natureza, representam o esforço contínuo da comunidade em prol da conservação das espécies nativas. Segundo João Mário dos Santos, coordenador do projeto, cerca de 80% dos moradores do Correio do Tapará estão envolvidos nas atividades de manejo, que incluem a proteção de ninhos, a transferência de ovos para áreas seguras e o cuidado dos filhotes até a soltura.

"O projeto começou há mais de 20 anos de forma voluntária, mas em 2010 passou a se chamar 'Quelônio nas Águas'. Desde então, organizamos cursos para formar coletores, todos moradores da própria comunidade. Já devolvemos mais de 12 mil quelônios à natureza, e com o apoio das instituições e da população, a tendência é crescer ainda mais", destacou João Mário.

A comunidade de Correio do Tapará, tradicionalmente ribeirinha, tem sua economia baseada na pesca, agricultura de subsistência e práticas sustentáveis, fatores que fortalecem o compromisso com a preservação ambiental.

Para a titular da Semma, Vânia Portela, a ação é essencial para a proteção da biodiversidade local. "A soltura de quelônios é de fundamental importância para a preservação das espécies que estão ameaçadas pela exploração comercial. Essa ação também fortalece o turismo de base comunitária e a educação ambiental", ressaltou.

O projeto "Quelônio nas Águas" reforça a importância da união entre poder público, instituições de ensino, organizações ambientais e a comunidade para garantir a preservação dos ecossistemas da Amazônia.

Galeria de Fotos



FONTE: Comunicação/PMS