PREVBarco Santarém realizará atendimentos em Óbidos no período de 19 a 23 de maio

O serviço de triagem dos atendimentos será concentrado na sede da Colônia Z-19.

Seguindo com o calendário de atendimentos do PREVBarco do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na região oeste do Pará, a Agência da Previdência Social Móvel Flutuante Santarém vai realizar atendimentos em Óbidos, no período de 19 a 23 de maio.

A triagem local para o encaminhamento ao PREVBarco será realizada com o apoio de servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), na sede da Colônia de Pescadores Z-19, que fica localizada na Rua Almirante Barroso, nº13, no bairro Centro, sempre de 8h às 18h.

A agência flutuante vai ofertar atendimentos voltados para as demandas relacionadas à pensão, auxílio salário (maternidade), Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro defeso, atualização de benefício, informação e orientação em geral.

Para receber os atendimentos e serviços ofertados pelo PREVBarco, os interessados devem apresentar os documentos originais e comprovante de residência.

Fonte: Comunicação/PMO – Pror: Érique Figueirêdo e Foto: Odirlei Santos