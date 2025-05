ÓBIDOS: Campanha do DEMUTRAN reforça papel de condutores e pedestres na segurança no trânsito

Ações estão sendo realizadas por meio da campanha “Maio Amarelo” de conscientização sobre segurança no trânsito.

Com o tema nacional “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a Campanha Maio Amarelo 2025 reforça o compromisso conjunto de promover um trânsito mais humano e seguro e salvar vidas. Em Óbidos, a Prefeitura Municipal, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), iniciou nesta segunda-feira (12) uma série de mobilizações para sensibilizar a população em geral sobre a importância da atuação correta de cada usuário do sistema de trânsito para evitar acidentes.

Por meio de blitz educativas em pontos estratégicos da cidade e de palestras em escolas e outros órgãos, os agentes de trânsito vão levar informações essenciais para manter a segurança no trânsito, ao mesmo tempo, o objetivo é chamar a atenção para o número cada vez maior de pessoas que morrem no trânsito no mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde (OMS/2023), seguindo as diretrizes da campanha nacional.

O coordenador do Demutran, Risonaldo Rocha, explica que o departamento vai chamar a atenção da sociedade para refletir, a partir do tema nacional, a realidade local do trânsito em Óbidos.

“Queremos que os nossos condutores entendam a importância de manter a atenção redobrada no trânsito, respeitar a sinalização. Apesar de vivermos em uma cidade considerada pequena, a imprudência e a desobediência às leis de trânsito são os fatores mais determinantes para os acidentes registrados. Então, nesta semana, em que vamos intensificar as ações da campanha, queremos promover um trânsito mais humano, com o entendimento de todos: condutores e também dos pedestres”, disse.

A blitz realizada nesta manhã no cruzamento da Travessa Rui Barbosa com a Rua Justo Chemont, no Centro de Óbidos, chamou a atenção de quem passava pelo perímetro. Os agentes realizaram abordagens, repassaram instruções e entregaram panfletos com o conteúdo da campanha.

Alunos do curso de Pedagogia do Campus de Óbidos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) também participaram da blitz. A acadêmica Lorena Silva ressaltou a importância de conscientizar as pessoas sobre o papel que cada um tem para garantir um trânsito seguro.

“É muito importante a gente estar conscientizando as pessoas, os condutores, pedestres, as pessoas que passam aqui de bicicleta, porque cada um tem o seu papel no trânsito e a gente tem que respeitar os espaços que cada um ocupa. A educação transforma e, nesse caso, ajuda a preservar vidas”, ressaltou Lorena.

O Demutran vai realizar também uma série de palestras nas escolas da rede municipal de ensino, para estimular que as crianças, jovens e adultos, sejam multiplicadores da campanha.

Maio Amarelo

O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), no Brasil, e desde então ganhou adesão em diversos países. Inspirado pela resolução da ONU que decretou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011–2020), o mês de maio foi escolhido como referência por ter sido, em 2011, o período em que a ONU propôs ações globais para reduzir as mortes no trânsito.

O amarelo simboliza a atenção e a sinalização de advertência no trânsito. Atualmente, o movimento é adotado em mais de 30 países, envolvendo governos, entidades civis e o setor privado em uma corrente de conscientização. Blitzes educativas, palestras em escolas, ações interativas em espaços públicos e mobilizações junto a motociclistas, pedestres e ciclistas podem fazer a diferença.

FONTE: Comunicação/PMO - Por: Jailton Santos e Érique Figueirêdo e Fotos: Odirlei Santos