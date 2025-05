Óbidos Celebra Nossa Senhora de Fátima com Procissão e Missa Solene

Nesta terça-feira, dia 13 de maio de 2025, dedicado à Virgem de Fátima, os católicos de Óbidos, no oeste do Pará, homenagearam Nossa Senhora de Fátima com uma procissão e uma missa especial. A data, que marca as aparições da Virgem Maria aos três pastorinhos em 1917, em Portugal, foi celebrada com grande devoção pela comunidade local.

A procissão, que teve início no final da tarde, percorreu as principais ruas do Bairro de Fátima, reunindo centenas de fiéis que carregavam velas, imagens da santa e entoavam cânticos marianos. O trajeto foi marcado por momentos de oração e reflexão, reforçando a mensagem de paz e conversão associada às aparições de Fátima. Crianças, jovens e idosos caminharam juntos, demonstrando a força da fé na padroeira.

Ao término da procissão, os devotos se reuniram em frente a Igreja de Nossa Senhora de Fátima para a missa solene, presidida por Padre Adalberto Santos. Em sua homilia, Padre Adalberto destacou a importância de viver os ensinamentos de Maria, como a oração do rosário e o compromisso com a fraternidade. A celebração contou com a participação de grupos paroquiais, movimentos pastorais e fiéis de outras comunidades da diocese, que lotaram o espaço reservado em frente à igreja.

A festa de Nossa Senhora de Fátima em Óbidos, que encerra no próximo final de semana (17), reflete a profunda devoção mariana da região e fortalece os laços comunitários, reafirmando a mensagem de amor e fé deixada pela Mãe de Deus. A organização do evento agradeceu o empenho dos voluntários e a presença maciça dos devotos, prometendo manter a tradição viva nos próximos anos.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade