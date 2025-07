13ª Conferência Municipal de Assistência Social acontece em Óbidos, nos dias 3 e 4 de julho

Óbidos, 02 de julho de 2025 – A 13ª Conferência Municipal de Assistência Social será realizada nos dias 3 e 4 de julho de 2025, no Auditório da Escola Estadual São José. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, marca os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o tema "20 anos de SUAS: construção, proteção social e resistência".

A programação terá início na quinta-feira, 3 de julho, das 16h às 20h, e continuará na sexta-feira, 4 de julho, das 8h às 18h. A conferência contará com a participação de diversos atores sociais e tem como objetivo discutir e fortalecer as políticas de assistência social no município.

O evento é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Governo de Óbidos, e promete ser um marco nas ações de proteção social na região. Mais informações podem ser obtidas junto à organização local.

