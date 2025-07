Servidores da Rede Municipal de Ensino de Óbidos participam de formação de Gestão Escolar

Óbidos - Com o objetivo de fortalecer a gestão educacional e contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promoveu, entre os dias 23 e 26 de junho, uma formação voltada aos profissionais da rede municipal de ensino de Óbidos. A capacitação teve como foco a utilização do software Proesc, ferramenta que tem se tornado essencial na organização das atividades escolares.

Participaram da formação servidores das zonas urbana e rural, em uma iniciativa que reforça o compromisso com uma educação mais eficiente, moderna e alinhada às necessidades da comunidade escolar. Durante os encontros, foram abordados temas como o preenchimento adequado do diário escolar e a correta organização da documentação institucional, práticas fundamentais para a transparência e a eficiência administrativa.

Segundo a Semed, ações como essa são fundamentais para garantir uma gestão escolar mais qualificada, que impacta diretamente na rotina pedagógica e no desempenho das escolas municipais. O uso adequado de ferramentas tecnológicas, como o Proesc, facilita o acompanhamento dos dados escolares e a tomada de decisões mais assertivas no âmbito educacional.

A formação representa um passo importante na construção de uma educação pública mais estruturada, destacando a valorização e o aperfeiçoamento contínuo dos profissionais da educação. A expectativa é que os conhecimentos adquiridos sejam replicados nas unidades escolares, promovendo melhorias significativas no dia a dia das instituições e no aprendizado dos alunos.

www.obidos.net.br - Com Informações e Fotos Ascom/PMO