Dom Frei João Floriano Loewenau, OFM, completa 46 de páscoa

Nascido em 24 de maio de 1912 e falecido em 04 de junho de 1979, se vivo no dia 24 de maio, Dom Floriano teria completado 113 anos. Contribuiu com muitas obras na Diocese de Óbidos e em toda região do Oeste do Pará. Quando comemoramos a elevação da Prelazia de Óbidos para Diocese, sentimos a obrigação de também dar nossa palavra de agradecimento a memória desse grande benfeitor que por muitos anos palmilhou como missionário. Como Primeiro Bispo Prelado de Óbidos, utilizou seu dinamismo e competência, para desenvolver notáveis trabalhos em prol da educação do município, fundando o primeiro Curso Secundário com o apoio das Irmãs da Congregação Missionária da Imaculada Conceição, edificação da escola Profissional São Francisco, que tinha por objetivo a preparação dos jovens para o mercado de trabalho, entre outras obras importantes para a região do Baixo Amazonas.

O dia 04 de junho é uma data comemorativa, para a Diocese e para o município de Óbidos pois a mesma marca a Páscoa Eterna de Dom Frei Floriano Loewenau, OFM, Primeiro Bispo Prelado, da então Prelazia de Óbidos, que governou no período de 1958 a 1972. O dia 04 de junho é também marcado no município, com o feriado em Óbidos, em alusão ao Dia de Dom Floriano, decretado pela Lei Municipal nº. 2.957/85.

O alemão e Frade Franciscano esteve à frente da Prelazia por cerca de 15 anos, mas em 7 de fevereiro de 1972, Dom Frei Floriano Loewenau, renunciou ao governo episcopal da Prelazia de Óbidos, sendo ocupado no ano posterior, por seu confrade Dom Frei Constantino Lüers, OFM. Após sua renúncia, Dom Floriano retornou ao convento franciscano em Florianópolis/SC, onde viveu até seu falecimento decorrente de uma grave enfermidade, consumando sua vida.

Lembramos que foi realizada Santa Missa em memória de Dom Floriano Loewenau, às 18h na Catedral de Sant'Ana, a Celebração será presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM.

FONTE: Diocese de Óbidos