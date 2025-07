Câmara Municipal de Óbidos aprova revogação do novo Código Tributário e restabelece legislação anterior

Óbidos – Em uma sessão marcada por debates intensos e plenário lotado, a Câmara Municipal de Óbidos (CMO) aprovou nesta segunda-feira, 07 de julho de 2025, o Projeto de Lei nº 20/2025, de autoria do vereador Rylder Afonso, que revoga a Lei Nº 5.960/2024, que instituiu o novo Código Tributário do Município. Com a aprovação, a legislação anterior, a Lei Nº 3.866/2010, volta a vigorar como norma tributária em Óbidos.

A deliberação, originalmente prevista para o dia 30 de junho, foi adiada após um pedido de vista do vereador Rosinaldo Cardoso (Republicanos), que apresentou nesta nova data seu parecer contrário à revogação. Em sua manifestação, Cardoso destacou diversos pontos legais e afirmou que o Projeto estaria "eivado de vícios", o que, em sua visão, comprometeria a legalidade da revogação do novo Código.

Apesar do posicionamento contrário de Cardoso e da complexidade do tema, a maioria dos parlamentares votou favoravelmente à proposta. Ao todo, 11 vereadores votaram pela revogação da Lei Nº 5.960/2024, enquanto os demais manifestaram-se contra ou optaram pela abstenção — duas abstenções foram registradas.

Durante a sessão, diversos vereadores se pronunciaram destacando a necessidade de um debate mais aprofundado e técnico sobre a reforma tributária municipal. Parlamentares defenderam a criação de uma comissão ou grupo de trabalho para discutir a elaboração de um novo Código Tributário mais justo, que leve em consideração as realidades econômicas e sociais da população obidense.

O Código Tributário instituído em 2024 havia sido alvo de críticas por parte de segmentos da sociedade civil, que alegavam aumento excessivo de tributos e impactos negativos para pequenos empreendedores e contribuintes em geral.

Com a revogação aprovada, o município retorna à vigência da Lei Nº 3.866/2010, enquanto a Câmara se compromete a construir, com mais diálogo e participação popular, uma nova proposta de Código Tributário que atenda aos interesses da cidade de forma equilibrada.

A decisão representa um importante marco no processo legislativo local, reafirmando o papel fiscalizador e de representação da Câmara Municipal, e abre caminho para um novo ciclo de debates sobre a política tributária em Óbidos.

ATUALIZAÇÃO (07/08/25)

Nesta segunda-feira (7), às 15h, a Justiça da comarca de Óbidos acatou o mandado de segurança do vereador Isamarc Soares (MDB), líder do partido na Câmara, solicitando a substituição da vereadora Clara Barbosa por Emerson Canto na Comissão de Justiça. O juiz Clemilton Salomão determinou a troca imediata e suspendeu todos os atos de Clara desde 10 de junho. Em caso de descumprimento da decisão pelo presidente da Câmara, Rylder Afonso, foi fixada multa de R$ 1.000,00.

Processo nº 08010213220258140035