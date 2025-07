Paraense vence o Vasco e assume a liderança isolada do Campeonato Obidense 2025

Óbidos (PA) – 07 de julho de 2025 — O Estádio Ary Ferreira, o popular "Aryzão", foi palco de grandes emoções neste final de semana, nos dias 05 e 06 de julho, durante a 5ª rodada do Campeonato Obidense de Futebol 2025. A competição, promovida pela Liga Desportiva Obidense sob a presidência de Pepeia, atraiu bom público e contou com quatro jogos decisivos que movimentaram a tabela.

No sábado (05), a rodada foi aberta com o confronto entre Mariano e Vila Nova. Em uma partida equilibrada e repleta de disputas no meio-campo, o Marianos se sobressaiu e garantiu a vitória com um placar de 2 a 0, somando pontos importantes na briga por uma vaga na próxima fase.

Na sequência, São Francisco e Campinense se enfrentaram em duelo direto por melhores posições na tabela. Com um jogo mais ofensivo, o São Francisco mostrou superioridade e venceu com autoridade por 5 a 1, subindo na classificação e animando sua torcida.

O domingo (06) foi marcado pelo aguardado encontro entre os dois líderes da competição: Paraense e Vasco. A partida era considerada um confronto direto pela liderança, mas o Paraense mostrou logo cedo que não estava disposto a dividir o topo. Com apenas três minutos de bola rolando, o time abriu o placar e manteve o domínio durante toda a partida. O resultado final de 3 a 0 garantiu ao Paraense a liderança isolada do Campeonato, agora com 11 pontos na tabela.

Fechando a rodada, Juventus e JAC entraram em campo em uma disputa bastante acirrada. O JAC conseguiu se impor em momentos decisivos e saiu com a vitória por 2 a 1, mantendo viva a esperança de seguir avançando na competição.

Com o término da 5ª rodada, o Campeonato Obidense entra em sua fase mais emocionante, com as equipes lutando ponto a ponto por classificação e pela glória no futebol local. A próxima rodada promete mais disputas acirradas e movimentação na tabela.

A Liga Desportiva Obidense reforça o convite para que a população continue apoiando seus clubes no Aryzão, valorizando o esporte e os talentos da região.

RESULTADOS

- Marianos 2 X 0 Vila Nova e São Francisco 5 x 1 Campinense

- Paraense 3 x 0 Vasco e Juventus 1 x 2 JAC

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO