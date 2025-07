ÓBIDOS: Corridas de Rabetas e Manhã de Sol marcam encerramento da Festa de São Pedro da Colônia Z-19

Óbidos – O domingo, 6 de julho de 2025, foi de festa e celebração para a comunidade pesqueira de Óbidos, com o encerramento da tradicional Festa de São Pedro, promovida pela Colônia dos Pescadores Z-19. Sob a liderança do presidente Emerson Canto e com o empenho da diretoria da colônia, o evento foi marcado por uma programação especial que reuniu fé, cultura e diversão.

O ponto alto das comemorações foi a animada corrida de rabetas, que reuniu diversos competidores e atraiu grande público. Com o céu limpo e ensolarado, a beleza natural da Serra da Escama emoldurou o cenário, tornando o momento ainda mais especial. A disputa entre as embarcações movimentou as águas e despertou a empolgação dos presentes, que vibraram a cada chegada.

Logo após as competições náuticas, a Colônia de Pescadores se transformou em um espaço de confraternização com a realização da tradicional Manhã de Sol. A programação contou com apresentações de bandas locais, que embalaram o público com muita música ao vivo. Famílias inteiras participaram do evento, aproveitando a oportunidade para reencontrar amigos e celebrar o padroeiro dos pescadores, São Pedro.

Além da música e da alegria contagiante, o evento contou com o sorteio do Rifão de São Pedro, que distribuiu prêmios entre os participantes, e também com leilões, que contribuíram para a arrecadação de recursos para a manutenção das atividades da Colônia Z-19.

O encerramento da Festa de São Pedro foi um verdadeiro sucesso, reafirmando a importância da tradição e do fortalecimento dos laços comunitários entre os pescadores e seus familiares. A diretoria da Colônia Z-19 comemorou a expressiva participação popular e destacou o espírito de união que marcou todo o evento.

“Foi um momento de alegria, fé e valorização da nossa cultura pesqueira. Agradecemos a todos que participaram e ajudaram a fazer dessa festa um grande sucesso”, destacou Emerson Canto, presidente da Colônia.

A Festa de São Pedro é uma das celebrações mais aguardadas do calendário cultural e religioso de Óbidos, e neste ano mais uma vez mostrou sua força e relevância, reunindo gerações em torno da fé, da música e das tradições ribeirinhas.

