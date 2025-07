Procissão, missa e show de calouros marcam o segundo dia da Festividade de Sant’Ana 2025

Óbidos – A segunda-feira, 14 de julho, foi marcada por fé, devoção e cultura popular no segundo dia da Festividade de Sant’Ana 2025, em Óbidos. A programação iniciou com a tradicional procissão, que saiu da Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no bairro Cidade Nova, conduzindo os fiéis pelas ruas da cidade até a Praça Barão do Rio Branco e, em seguida, à Catedral de Sant’Ana.

Esta noite teve como tema: “Nosso auxílio está no nome do Senhor”, reuniu centenas de devotos na procissão e logo depois, aconteceu a Santa Missa, presidida pelo Padre Davenir. Os notários e convidados foram: Paróquia Sagrado Coração de Jesus, comunitários, Guarda de Sant’Ana, Associação Beneficente e Emaús, servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Liga Desportiva Obidense e membros dos Grupos da Caminhada de Fé com Sant’Ana.

Cultura e talentos locais no Cliper de Sant’Ana

Logo após a missa, a programação seguiu no Cliper de Sant’Ana, com um evento repleto de animação e participação popular. Foram realizados leilões, bingos e o aguardado Show de Calouros, que contou com a participação de cinco candidatos.

As vencedoras da noite foram:

1º lugar: Layane Pereira da Silva

2º lugar: Lorena

3º lugar: Layla Viana

A apresentação ficou por conta de Érique Figueredo que conduziu o momento de premiação às vencedoras.

Transmissão ao vivo

Toda a programação religiosa e cultural da Festividade está sendo transmitida ao vivo pelo site www.obidos.net.br (Chupaosso) em suas redes sociais, através da página: www.facebook.com/obidos.net.br.

A Festividade de Sant’Ana segue até o dia 26 de julho, com vasta programação que envolve fé, tradição e cultura obidense.

Galeria de Fotos....

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade