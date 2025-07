Paraense e São Francisco vencem na penúltima rodada e seguem na liderança do Campeonato Obidense 2025

Óbidos – O Estádio Ary Ferreira, o tradicional Aryzão, foi palco neste sábado, dia 12 de julho, da penúltima rodada do Campeonato Obidense de Futebol 2025, com duas partidas decisivas e cheias de emoção. Em campo, as equipes do Paraense e do São Francisco confirmaram seu favoritismo, venceram seus confrontos e seguem firme na liderança da competição.

A rodada foi reduzida por conta da programação religiosa do Círio de Sant’Ana, acontecendo apenas dois jogos, que foram suficientes para movimentar o campeonato e animar as torcidas presentes.

São Francisco vence de virada

Na primeira partida do dia, o São Francisco enfrentou o JAC em um duelo eletrizante. O time do JAC, precisando urgentemente da vitória para seguir com chances na competição, começou atacando bastante, entretanto o São Francisco abriu o placar e e fez dois gols de vantagem. No entanto, a equipe do JAC não se abateu, reagiu com garra e empatou o jogo, no final da partida o São Francisco marcou novamente e venceu o jogo por 3 a 2. Com a vitória, o São Francisco garantiu a segunda colocação na tabela, agora com 13 pontos somados.

Paraense domina e mantém a ponta

Na sequência, o Paraense entrou em campo contra a jovem equipe do Juventus. Mesmo desperdiçando várias chances claras de gol no início do jogo, a equipe mostrou superioridade técnica e manteve o controle da partida. Com boa atuação coletiva, o Paraense conseguiu marcar dois gols e garantir mais uma vitória importante, por 2 a 0. Com o resultado, o time segue isolado na liderança, com 14 pontos.

Classificação Atualizada

Com apenas mais uma rodada a ser disputada, a tabela está apertada na parte de cima. O Paraense lidera com 14 pontos, seguido de perto pelo São Francisco com 13. As definições das vagas para a próxima fase prometem fortes emoções na última rodada.

Lembrando que a data das outras duas partidas da penúltima rodada, ainda será definida pela LDO.

Confira abaixo as fotos da rodada e a tabela de classificação completa.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade