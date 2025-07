Sant’Ana 2025: Entidades de Saúde são homenageadas em noite especial da festividade

Óbidos – Nesta terça-feira, dia 15 de julho, a Festividade de Sant’Ana 2025 dedicou sua programação às entidades e profissionais que atuam na área da Saúde, reconhecendo seu trabalho e devoção no cuidado à vida. O dia começou com a tradicional procissão, que teve início na Secretaria Municipal de Saúde e seguiu em direção à Catedral de Sant’Ana. A caminhada foi conduzida pelos noitários, formados por servidores da saúde municipal e membros de pastorais.

A celebração eucarística, refletiu sobre o tema “Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá”, trazendo mensagens de fé, esperança e reconhecimento àqueles que, com humildade e dedicação, atuam na linha de frente dos cuidados com a saúde da população.

Os noitários desta terça-feira foram: os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, funcionários do Hospital Dom Floriano, servidores do Hospital Benito Priante, trabalhadores dos postos de saúde, além da Pastoral da Saúde, Pastoral da Pessoa Idosa e ministros extraordinários da Sagrada Comunhão (MESCE).

Após a missa, a programação seguiu no Cliper de Sant’Ana, onde moradores e visitantes desfrutaram de pratos típicos da culinária obidense, participaram de animados leilões e do tradicional bingo. O ponto alto da noite foi a apresentação da Quadrilha da Pessoa Idosa, coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que encantou o público com muita alegria e dança.

A Festividade de Sant’Ana segue nesta quarta-feira, dia 16, com a noite dedicada à Nossa Senhora do Carmo. A procissão terá início na Sala do ECC, com mais uma jornada de fé, cultura e devoção no coração da cidade.

GALERIA DE FOTOS...



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade