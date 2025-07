Etapa do JOAPA da Região do Baixo Amazonas mobiliza mais de 650 atletas em Monte Alegre

Evento esportivo terá a participação de Óbidos, Alenquer, Almeirim, Curuá, Itaituba, Monte Alegre e Santarém, municípios do oeste paraense.

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), inicia nesta quinta-feira (17) a etapa regional Baixo Amazonas da XIV edição dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), no município de Monte Alegre, oeste do Estado. A cerimônia de abertura ocorrerá às 19h, no Ginásio Poliesportivo do Curaxi, na rua Nini Cavalcante.

A programação segue até domingo (20), reunindo 651 atletas dos municípios de Alenquer, Almeirim, Curuá, Itaituba, Monte Alegre, Óbidos e Santarém. As disputas envolvem cinco modalidades: futsal, futebol de areia, handebol, voleibol e tênis de mesa.

Fomento ao esporte e à inclusão social

Considerada a maior competição de esporte amador do Estado, o Joapa contempla os 144 municípios paraenses em 10 etapas regionais, promovendo o esporte como ferramenta de inclusão e integração social.

"Estamos iniciando mais uma etapa dos Jogos Abertos do Pará, desta vez em Monte Alegre, reunindo cerca de 651 atletas, de sete municípios. Desejo a todos uma excelente participação e, principalmente, que se divirtam e curtam o Joapa", destacou o titular da Seel, Cássio Andrade.

Reconhecimento e incentivo ao desempenho

Além das competições, o evento também promove o Troféu Eficiência, entregue ao município com melhor desempenho nas etapas regionais e estadual. "É um reconhecimento ao esforço e dedicação dos atletas e equipes, e um incentivo para que todos deem o seu melhor ao longo da competição", completou o secretário.

Congresso Técnico abre a programação

As atividades oficiais começam com o Congresso Técnico às 16h, no auditório da Escola Carim Melém, localizada na Avenida Major Francisco Mariano, no centro de Monte Alegre. A reunião será conduzida pela Coordenação Técnica da Seel, com a participação dos chefes de delegação e equipes de arbitragem.

