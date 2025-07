Óbidos celebra Ordenação Presbiteral de José Maria dos Santos Neto

ÓBIDOS – A Catedral de Senhora Sant’Ana foi palco de uma celebração marcante e histórica nesta quarta-feira, 16 de outubro de 2025, com a realização da Ordenação Presbiteral do diácono José Maria dos Santos Neto, agora o mais novo sacerdote da Diocese de Óbidos.

A ordenação foi presidida por Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Bispo da Diocese de Óbidos, que conduziu todo o rito da ordenação presbiteral, incluindo a homilia, o propósito do eleito, ladainha, imposição das mãos, prece de ordenação, unção das mãos e entrega da patena e do cálice.

José Maria Santos, novo padre da Diocese de Óbidos

Com o tema “O Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra” (Jo 4,34), a celebração reuniu padres da Diocese, religiosos de outras regiões, familiares, amigos e fiéis das diversas paróquias da Diocese, numa solene e emocionante cerimônia.

Dom Bernardo destacou a importância do momento: "Estamos aqui vivendo um marco na história da Igreja do Baixo Amazonas. José Maria é um filho desta terra, agora chamado ao ministério presbiteral para servir a nossa Igreja com dedicação e amor."



Zé Maria com Sua Família, no momento da Ordenação celebrado por Dom Bernardo

José Maria dos Santos Neto, natural de Óbidos, é filho do casal Luciana Siqueira e Glauco Santos, e agora passa a integrar o clero da Diocese de Óbidos. Sua primeira missa será celebrada na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no bairro da Cidade Nova, nesta quinta-feira, às 07h30.

O evento contou com a presença expressiva do clero diocesano, padres de outras dioceses, familiares e comunidade local, que celebraram com alegria esse novo passo na missão evangelizadora da Igreja.

