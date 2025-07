Sant’Ana 2025: Quinto dia da festividade é marcado por fé, união comunitária e atrações culturais

ÓBIDOS – O quinto dia da Festividade de Sant’Ana 2025, celebrado nesta quarta-feira, 17 de julho, reuniu centenas de fiéis e moradores de Óbidos em mais uma demonstração de fé e devoção à padroeira da cidade. A noite foi dedicada à Comunidade Santa Maria, à Congregação Mariana e a outras entidades religiosas e civis.

A programação iniciou com a tradicional procissão, que partiu do Centro Comunitário de Santa Maria, conduzida sob o tema “O Senhor se lembra sempre da aliança”. A caminhada contou com ampla participação de fiéis, entre eles membros dos grupos comunitários de Santa Maria, CMO, Congregação Mariana, CEF, além de representantes de instituições como BB, BASA, Bradesco, Banco da Amazônia (BamPará), Loja Maçônica e Damas da Fraternidade.

O Cliper de Sant’Ana foi palco de momentos de confraternização e lazer, com a realização de leilões e bingos que movimentaram a comunidade em um ambiente de alegria e solidariedade. Como atração cultural acontece a apresentação da Quadrilha Campeã do Arraiá dos Pauxis, Senssção Junina, realizada em junho, em Óbidos.

A festividade segue com uma extensa programação. Nesta quinta-feira, dia 18, a procissão está marcada para sair do Campus da UFOPA, dando continuidade ao calendário de homenagens à Senhora Sant’Ana, símbolo de fé e tradição do povo obidense.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br está fazendo a transmissão AO VIVO, de algumas programações, em nossas redes sociais: www.facebook.com/obidos.net.br e https://www.youtube.com/Obidos_Para .

Galeria de Fotos...



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8047-sant-ana-2025-quinto-dia-da-festividade-e-marcado-por-fe-uniao-comunitaria-e-atracoes-culturais#sigProIda3398e9509 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade