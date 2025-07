Delegação de Óbidos participa da cerimônia de abertura do JOAPA 2025

Delegação obidense é composta por mais de 100 atletas divididos em cinco modalidades.

A etapa do Baixo Amazonas dos Jogos Abertos do Pará (Joapa) foi aberta oficialmente na noite de quinta-feira (17), no município de Monte Alegre, com cerimônia realizada no Ginásio do “Curaxi”. O momento foi marcado pelo juramento dos atletas e pelo acendimento da pira olímpica. Participaram da abertura do evento, as delegações de Almeirim, Alenquer, Curuá, Itaituba, Santarém, Óbidos e do município sede.

Em 2025, o Joapa chegou à 14ª edição, e pela primeira vez, Monte Alegre sedia a fase regional dos jogos abertos, promovido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Óbidos manteve a tradição de enviar atletas para os jogos. Neste ano, a delegação conta com 103 atletas que disputarão nas categorias masculino e feminino de futsal, voleibol, handebol, futebol de areia e tênis de mesa.

Jalico Aquino, secretário de Esporte e Lazer, destacou a importância do Joapa para o desenvolvimento do esporte de Óbidos.

“É o momento de agradecermos o esforço dos nossos atletas e da gestão municipal para enviar a nossa delegação. Esses jogos motivam a prática esportiva e dão o ânimo necessário para que as modalidades se desenvolvam no nosso município. Temos a expectativa de um excelente desempenho das nossas seleções, com a possibilidade clara de alcançarmos grandes resultados na edição deste ano do Joapa”, disse Jalico.

Monte Alegre representa para muitos atletas a primeira experiência com uma competição de alto nível, como é o caso de Jurandir Batista, que integra a seleção de handebol de Óbidos.

“Pra mim é uma grande honra. Os atletas mais antigos me incentivaram e me ajudaram a chegar até aqui. Estou pronto para representar Óbidos e defender a nossa bandeira”, ressaltou Jurandir.

Eliene Amorim, da seleção de handebol feminino, lembrou da preocupação com a preparação para que as seleções representem Óbidos à altura, alcançando bons resultados.

“Óbidos se preparou muito para estar nesses jogos e conquistar vitórias, que são o nosso grande objetivo nessa primeira fase. Estamos confiantes para levar o ouro, dessa vez, para a nossa cidade. O coração está a mil, mas a mente e o corpo estão focados”, assegurou a atleta.

Incentivo ao esporte

O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), atuou diretamente na fase de treinamentos das seleções e providências para os exames clínicos de todos os atletas, para a admissão nos jogos.

Além disso, a Semel concedeu uniformes padronizados para os atletas e para as comissões técnicas, além da logística para o deslocamento até Monte Alegre, com aparato de enfermagem, medicamentos, fisioterapeuta e equipe de apoio.

Futebol de areia

O primeiro compromisso de Óbidos no Joapa 2025 é com o futebol de areia feminino na sexta-feira (18), às 8h, contra a seleção montealegrense, ‘dona da casa’.

