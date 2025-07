PSE Oriximiná/Ciências Biológicas: Habilitação será realizada no período de 21 a 24 de julho

Habilitação ocorrerá das 9 às 12 horas no Campus Oriximiná.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza nos dias 21 e 24 de julho a habilitação ao vínculo institucional dos candidatos classificados na primeira chamada do Processo Seletivo Especial (PSE) para ingresso no curso semipresencial de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Oriximiná, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A habilitação ocorrerá das 9 às 12 horas no Campus Oriximiná, situado na Rodovia PA-254, nº 257, bairro Santíssimo.

A habilitação consiste na apresentação, pelo candidato classificado, dos documentos exigidos em edital, comprovando os dados declarados no ato da inscrição. Cada candidato deverá apresentar, durante a habilitação, os documentos correspondentes ao grupo de vagas ao qual foi classificado. O candidato menor de idade deve ter a habilitação realizada pelos pais ou responsável legalmente constituído.

Confira matéria completa: https://bit.ly/4kJnnu8

FONTE: Comunicação/Ufopa